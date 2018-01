Processo do cartel pode ser aberto em 2013, diz Cade O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Vinicius Carvalho, disse nesta quarta-feira, 28, que o órgão antitruste pode abrir ainda este ano o processo administrativo em relação às suspeitas de prática de cartel em licitações de metrôs no Estado de São Paulo e no Distrito Federal. No momento, a Superintendência-Geral da autoridade concorrencial está analisando os documentos recolhidos nas sedes de companhias após uma da envolvidas, a alemã Siemens, ter procurado o Cade para entregar o esquema.