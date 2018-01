Processo contra Siemens é 'cortina de fumaça', diz líder

"A empresa é ré confessa na participação do esquema que fraudava as licitações e informou, inclusive, que havia o aval do governo do Estado. Neste momento, o que a sociedade quer saber é quem participou do esquema, quanto foi desviado dos cofres públicos e qual a dimensão do rombo", frisou Marcolino.

De acordo com levantamento realizado pela bancada do PT na Assembleia, o governo Alckmin realizou mais de 130 contratos com o consórcio denunciado pela Siemens. Para o líder petista, estas questões podem ser respondidas e esclarecidas com a instalação de uma CPI. Além disso, ele defendeu o afastamento do presidente do Metrô e do secretário de Transportes Metropolitanos até que sejam concluídas as investigações.