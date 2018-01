Processo contra Maluf fica sem extratos da Suíça O Tribunal Regional Federal decidiu hoje excluir do processo contra o ex-prefeito Paulo Maluf documentos bancários que foram enviados pela Suíça, comprovando movimentação de US$ 446 milhões. A decisão foi encerrada com o voto de desempate do desembargador Baptista Pereira, vice-presidente do Tribunal. Ele acolheu o mandado de segurança que a Procuradoria da República impetrou pedindo a retirada dos papéis para não perder a colaboração suíça em outras apurações. Outros dez desembargadores haviam votado, desde outubro do ano passado. A votação estava empatada em cinco votos. A defesa do ex-prefeito recebeu com euforia a decisão do TRF porque todos os documentos que deram base à principal acusação da Procuradoria da República terão que ser excluídos da ação que corre contra Maluf na 2.ª Vara Criminal Federal. Os advogados de Maluf criticaram o Ministério Público Federal por ter utilizado os papéis para acusar o ex-prefeito por sonegação fiscal e evasão de divisas, condutas que não são tipificadas como crimes na Suíça. Segundo a defesa, a procuradoria se comprometeu com as autoridades de Genebra que não iria denunciar Maluf pelos delitos de sonegação e evasão. A defesa invocou o ?princípio da especialidade? para alertar a Suíça sobre o uso equivocado dos papéis. Os advogados anotaram que contra Maluf ?foram usados frutos de árvore proibida?. Muitas provas Tecnicamente, Maluf pode levar o caso aos tribunais superiores para tentar anular o ponto forte da acusação. Mas contra o ex-prefeito a procuradoria ainda dispõe de muitas provas, cedidas pela Justiça da França e pelas autoridades da Ilha de Jersey, países por onde passou dinheiro atribuído ao ex-prefeito. Para a procuradora Ana Lúcia Amaral, no entanto, a decisão não influi na ação contra Maluf pois agora há informações da França e de Jersey que sustentam a acusação. A retirada da documentação era uma exigência da Suíça para firmar acordo de cooperação com o Brasil. ?Foram mal entendidos já superados?, definiu a procuradora. Quando cedeu os extratos bancários, as autoridades suíças advertiram o Brasil de que tais documentos não poderiam ser utilizados para acusar o ex-prefeito de crimes de sonegação e evasão de divisas, que não são reconhecidos pela Suíça. No entanto, a Procuradoria acusou formalmente Maluf por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão e sonegação com base nos extratos que mostram movimentação de US$ 446 milhões naquele país. O próprio MPF requereu, depois da abertura de processo contra Maluf, a exclusão dos papéis. A juíza Silvia Rocha, porém, rejeitou o pedido. Foi ela quem decretou a prisão preventiva do ex-prefeito e seu filho Flávio Maluf na Superintendência da Polícia Federal em 10 de setembro do ano passado, em outra investigação, sobre suposta conta de US$ 160 milhões de dólares dos Maluf em Nova York. Os dois ficaram detidos por 40 dias e saíram após decisão do então presidente do STF, Nelson Jobim. Temendo perder a colaboração suíça em outros processos, a Procuradoria da República entrou com liminar em mandado de segurança contra a decisão da juíza Silvia Rocha, que havia rejeitado taxativamente a exclusão dos extratos. O impasse veio à tona em outubro do ano passado. A primeira advertência suíça às autoridades brasileiras foi feita em julho de 2004 pelo Tribunal de Genebra, que solicitou que a Justiça não fizesse uso do acervo em processo sobre evasão fiscal. Em 13 de setembro de 2005, o Escritório Federal Justiça da Suíça enviou ?nota verbal? à Embaixada do Brasil em Berna, estipulando prazo até 4 de outubro para que fossem retirados formalmente os documentos da ação penal contra Maluf. "Agora é bola pra frente?, disse a procuradora, ressaltando a importância do acordo com a Suíça. ?O Parlamento suíço estava esperando essa decisão para firmar o acordo e prosseguirmos com os outros processos.?