Procedimento da União com municípios será simplificado A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, está reunida na noite de hoje com prefeitos que participam da XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Também estão presentes o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira; o presidente da Caixa, Jorge Hereda; o secretário-executivo do ministério da Fazenda, Nelson Barbosa; além de outros representantes do governo federal. A reunião ocorre no ministério do Planejamento.