Problema com assinaturas tira PTN do bloco de Cunha, que fica com 214 deputados Um problema com as assinaturas do PTN, com uma bancada de apenas 4 deputados, tirou o partido do bloco comandado por Eduardo Cunha (RJ), líder do PMDB e candidato ao comando da Câmara dos Deputados. Dessa forma, o bloco articulado por Cunha passa a ter 214 deputados, ainda com uma ampla vantagem sobre o grupo do petista Arlindo Chinaglia (SP).