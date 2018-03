Prisão preocupa Planalto e alimenta fogo cerrado político

O fator que acentua em relação às fases anteriores da operação Lava Jato é simples: Marcelo Odebrecht é o executivo de empreiteira mais próximo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o homem-forte do PT, e usou dessa relação para ter acesso ao partido e ao governo. No ano passado, Dilma recebeu o executivo ao menos duas vezes no Planalto, sob o pretexto de se reaproximar dos empresários brasileiros. Nas duas ocasiões, a Operação Lava Jata já estava a pleno vapor. Segundo interlocutores da presidente, para marcar os dois encontros, Dilma atendeu a sugestões de Lula.

A ligação entre o executivo e o ex-presidente vem desde o primeiro mandato de Lula 92003-2010) e rendeu, por exemplo, um estádio para o clube do coração de Lula, o Corinthians. O projeto da Arena Itaquera, na zona leste de São Paulo, foi encampado e colocado em pé pela Odebrecht após um pedido do petista feito diretamente a Marcelo. Quem "tocou" a obra junto com a construtura foi o deputado federal Andres Sanchez (PT-SP), dirigente do clube e também amigo de Lula.

Essas relações perigosas não se limitam ao futebol, e esse é outro fator de muita preocupação para o PT e para o governo. Nos últimos anos, Lula se transformou numa espécie de "embaixador" da Odebrecht pelo mundo, seja em viagens bancadas pela empreiteira ou até mesmo pelo governo brasileiro, como ocorreu em 2011. A Odebrecht e a Andrade Gutierrez, outra empreiteira alvo desta fase atual da Lava Jato, também bancaram palestras do ex-presidente.

Por tudo isso, a relação entre Lula e a Odebrecht entrou no radar da efervescente luta política-partidária brasileira. Ao perceber que estava bem no meio dessa disputa, Marcelo Odebrecht, executivo de poucas palavras em público, desabafou, em evento realizado nesta semana: "Estou irritado por estar na linha-de-fogo do embate político". A tendência, agora, é que esse fogo seja ainda mais cerrado.