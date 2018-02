Prisão de réus do mensalão pode ser decidida hoje O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, na tarde desta quarta-feira, 13, o julgamento do mensalão e pode determinar a prisão de condenados no processo ainda hoje. Nesta terça-feira, 12, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a detenção imediata de 20 de 25 réus considerados culpados pelo STF por envolvimento no escândalo de compra de apoio político no governo Lula. Na lista, estão o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente do PT e deputado José Genoino (SP), o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares e o empresário Marcos Valério, apontado como operador do esquema.