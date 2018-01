Prisão de João Paulo Cunha é injusta, diz PT-SP

A prisão do parlamentar foi determinada nesta segunda após o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ter rejeitado recursos apresentados pelo deputado. João Paulo terá de cumprir pena de 6 anos e 4 meses pelos crimes de corrupção e peculato. A condenação a três anos de reclusão pelo crime de lavagem de dinheiro ainda não transitou em julgado.

"Com a mesma indignação que recebemos a notícia da prisão injusta de três de nossos companheiros em 15 de novembro, recebemos hoje a notícia da igualmente injusta decretação da prisão do Deputado João Paulo Cunha", traz a nota assinada pelo presidente do diretório estadual do PT-SP, Emídio de Souza.

Ainda segundo o texto, o julgamento do mensalão foi "espetaculoso e midiático" e "ignorou princípios do direito".

"Pessoas foram execradas publicamente no julgamento do mensalão. A transmissão ao vivo causou a ira da população e contaminou a decisão do STF", escreveu o petista.