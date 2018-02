Prisão de Genoino em regime fechado é ilegal, diz OAB O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Wadih Damous, emitiu nesta segunda-feira, 18, uma nota criticando a prisão em regime fechado do deputado licenciado José Genoino (PT-SP): "O estado de saúde do deputado José Genoino requer atenção. A sua prisão em regime fechado por si só configura uma ilegalidade e uma arbitrariedade. Seus advogados já chamaram a atenção para esses dois fatos, mas, infelizmente, o pedido não foi apreciado na mesma rapidez que a prisão foi decretada. É sempre bom lembrar que a prisão de condenados judiciais deve ser feita com respeito à dignidade da pessoa humana e não servir de objeto de ''espetacularização'' midiática e nem para linchamentos morais descabidos."