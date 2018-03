Prisão de Dantas mostra que País mudou, diz Bernardo

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou que a prisão do sócio-fundador do Opportunity, Daniel Dantas, do investidor Naji Nahas e do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta só foi possível porque o "País mudou muito" e se democratizou nos últimos dez anos. "A regra é a mesma, tanto para a prisão de um peão quanto a de um bacana, de um banqueiro", afirmou. Sobre o fato de Dantas já ter sido liberado, o ministro alegou que se o Supremo Tribunal Federal "vê que não há motivos para ele ficar preso, é preciso considerar." Veja também: Leia a íntegra da decisão do STF que manda soltar Dantas STF manda soltar Daniel Dantas e mais 10 presos da Satiagraha STF manda soltar Dantas e mais dez, presos em ação da PF. Opine Tarso diz que prisões mostram que não há intocáveis Você acredita que não há mais intocáveis no País? PF abre sindicância sobre suspeita de excessos na Satiagraha Dirceu condena 'espetacularização' da PF Entenda como funcionava o esquema criminoso Mulher de Dantas era 'laranja', aponta Coaf Dantas ofereceu suborno de US$ 1 milhão para escapar da prisão, diz MP Entenda o nome da Operação Satiagraha, que prendeu Dantas Bernardo comentou também que é natural a participação de empresas no Congresso. "Todas as grandes companhias têm boas relações no Congresso. Esse é um lobby positivo", afirmou. Ele disse que não é possível afirmar, por enquanto, que Dantas tenha agido de forma ilegal no Senado e na Câmara e que, como ponto de partida, é preciso considerar que a influência no Congresso é permitida. Questionado sobre se o tratamento igual da lei também deveria atingir os políticos, Bernardo disse que sim, mas que é a favor da imunidade parlamentar. "Isso é necessário para que os parlamentares defendam suas opiniões e tenham liberdade em seus discursos", considerou. Ele disse, no entanto, que é preciso acabar com a impunidade de políticos. "Ninguém pode ter imunidade para não ser preso", afirmou.