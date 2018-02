Prisão de Bumlai foi vista como ‘sinal ruim’ Poucas horas antes de ser preso, na manhã de ontem, o senador Delcídio Amaral (PT-MS) já demonstrava preocupação com as ações da Polícia Federal. Após presidir reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, por volta do meio-dia de terça-feira, o líder do governo no Senado disse a interlocutores que as investigações estavam chegando a “nomes próximos” de Lula e que não havia como esconder a ligação entre o ex-presidente e o pecuarista José Carlos Bumlai.