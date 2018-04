Prisão de Arruda tem apoio da população, diz pesquisa A prisão de José Roberto Arruda (ex-DEM), governador licenciado do Distrito Federal, determinada ontem pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e mantida hoje pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, tem o apoio maciço da população. É o que indica pesquisa realizada pela empresa de análise e investigação de mercado Brasmarket. A mostra, feita hoje com 1387 pessoas, em 100 municípios brasileiros, revela que 86,9% dos entrevistados aprovaram a decisão do STJ.