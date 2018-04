Prisão de Arruda é uma vitória da Justiça,diz Protógenes

Sobre seus planos de candidatar-se a algum cargo eletivo, o ex-delegado afirmou que está "à disposição do partido", o PCdoB. Segundo ele, uma hipótese seria a candidatura ao Senado Federal. "O partido está avaliando as forças políticas", afirmou. Ele disse ainda que tem conversado sobre o assunto com o prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alkimin e também com o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, virtual candidato ao governo do Estado pelo PSB.

Protógenes desfilou esta manhã na escola de samba paulistana Vai-Vai, a convite do presidente da escola, Edmar Thobias. "O enredo tem tudo a ver comigo, pois sou uma das pessoas do País que combateu a corrupção no futebol", afirmou o ex-delegado que nunca tinha participado, nem assistido a um desfile de carnaval. (Lucinda Pinto)