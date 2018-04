Prisão de Arruda daria andamento ao impeachment, diz petista

O deputado distrital, Cabo Patrício (PT), disse na tarde desta quinta-feira, 11, que a prisão do governador José Roberto Arruda (sem partido) significará o andamento das investigações sobre o suposto esquema de corrupção no governo local, que seria chefiado pelo governador. Segundo o parlamentar, as investigações estão paradas porque Arruda tem se articulado para impedi-las.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Fernando Gonçalves, relator do inquérito da Operação Caixa de Pandora, decretou a prisão do governador pela tentativa de suborno do jornalista Edson Sombra, testemunha do caso. O ministro acatou o pedido da subprocuradora da República, Raquel Dodge. A Corte Especial do STJ está reunida para decidir se acata ou rejeita a decisão de Gonçalves.

"O Judiciário tem feito o seu papel. A Câmara Legislativa não. Espero que os parlamentares se sensibilizem e façam o impeachment do governador", afirmou Patrício. Estão parados na Casa três pedidos de impeachment do governador.

O deputado Paulo Roriz (DEM), que deixou nos últimos dias a Secretaria de Habitação do governo Arruda para retornar à Câmara, não quis comentar a prisão preventiva do governador, alegando não saber quais são os motivos do pedido.

Com informações da Agência Brasil