Prioridades do governo excluem segurança O Palácio do Planalto divulgou nesta quarta-feira as 15 propostas para as quais espera tratamento prioritário do Congresso no último ano de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. No topo da lista, que não inclui nenhuma medida na área de segurança pública, há cinco itens: a emenda que prorroga até 2003 a vigência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), a que regulamenta o artigo constitucional que trata do sistema financeiro, o projeto que complementa a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que define regras para a privativação dos bancos estaduais e o que regulamenta a previdência complementar do funcionalismo. A lista foi divulgada depois de uma nova reunião de Fernando Henrique com o presidente do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS). "Estamos aguardando este ano investimentos diretos no País entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões. A aprovação dessas medidas será um importante sinal para a comunidade financeira internacional", disse o secretário-geral da Presidência, Arthur Virgílio, que participou do encontro no Planalto. Virgílio contou que desta vez a questão da segurança não entrou na pauta e só foram discutidos os projetos cuja votação é considerada prioritária este ano para a manutenção da estabilidade econômica. "O êxito no combate à violência depende da estabilidade", argumentou. "Se a estabilidade econômica não for mantida, não haverá dinheiro para aplicar no combate ao crime." O governo dividiu as propostas prioritárias em quatro categorias: de consolidação da estabilidade, de fortalecimento da poupança e do mercado de capitais, de aumento da competitividade econômica e de melhoria da infra-estrutura. Foram incluídos tanto textos já submetidos à análise do Congresso quanto idéias ainda vagas cujos detalhes só serão conhecidos quando forem apresentadas na forma de projetos ou medidas provisórias. No capítulo sobre poupança e mercado de capitais, o Planalto aponta as seguintes prioridades: a reformulação da Lei de Falências para criar medidas que permitam a recuperação de empresas, a aprovação de novas normas no setor de habitação, o aperfeiçoamento da regulamentação dos mercados de seguros e resseguros no que se refere à previdência privada, a redução da taxação das exportações, a partir da simplificação da estrutura tarifária, e a definição de regras que tornarão mais flexível a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para aumentar a competitividade, o governo promete enviar ao Congresso propostas para reduzir as tarifas sobre bens de informática, atrair empresas produtoras de componentes eletrônicos e aprimorar o financiamento ao comércio exterior. Na área de infra-estrutura, quer aprovar mudanças na área de saneamento básico e pôr em prática medidas sugeridas pela Câmara de Gestão de Energia. Algumas dessas medidas não dependem do Congresso.