Princípio de incêndio assusta funcionários do STF Um princípio de incêndio no Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília assustou funcionários do prédio na manhã de hoje, mas foi rapidamente controlado. Segundo informações da assessoria de imprensa da Corte, uma torre de ar condicionado antiga estava sendo desativada hoje. Os funcionários que faziam o trabalho utilizaram uma solda que respingou numa tela de vidro, o que provocou muita fumaça e um pouco de fogo.