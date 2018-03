Príncipe de Mônaco autoriza extradição de Cacciola ao Brasil O príncipe Albert, de Mônaco, autorizou a extradição do ex-banqueiro Salvatore Cacciola, atendendo pedido do Brasil, informou nesta sexta-feira a assessoria do Ministério da Justiça. À decisão do príncipe não cabe recurso, segundo o ministério. As apelações apresentadas contra o parecer da Procuradoria do principado favorável à volta ao Brasil do ex-dono do Banco Marka já haviam sido recusadas. A Corte de Direitos Humanos da Europa também negou, na semana passada, um recurso do ex-banqueiro para não ser extraditado de Mônaco para o Brasil. Cacciola foi condenado a 13 anos de prisão pela Justiça brasileira por crimes financeiros. Foragido desde 2000, ele foi preso pela polícia de Mônaco em setembro do ano passado. O escândalo financeiro envolvendo Cacciola ocorreu em 1999, durante o processo de desvalorização do real, quando o Banco Central socorreu os bancos Marka e FonteCindam com 1,6 bilhão de reais. O BC justificou na época a ajuda a esses bancos como uma medida para evitar o que classificou de risco sistêmico para o mercado financeiro do país. (Reportagem de Raymond Colitt)