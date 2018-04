Príncipe Charles chega ao Brasil para encontro com Lula

O príncipe Charles chegou nesta quarta-feira, 11, a Brasília, acompanhado por sua esposa Camilla, a duquesa de Cornuália, para encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta quinta, está programada visita do príncipe ao projeto Luta pela Paz, no Complexo da Maré, no Rio. Crédito: Jamil Bittar/Reuters Foto: Reprodução Uma gafe na agenda oficial do Presidente: no lugar de Charles Philip Arthur 'Chaves', Príncipe de Gales