Principais propostas Saúde: Construção de três hospitais, 10 centros de atendimento especializado - com médicos de diferentes áreas, além de dentistas - e cinco laboratórios Transporte: Ampliação e reforma de corredores de ônibus, com criação de áreas de ultrapassagem; investimento de recursos municipais nas redes do Metrô e da CPTM Trânsito: Modernização da CET e da SPTrans; aumento no número de marronzinhos; contratação de mais guinchos Educação: Ampliação da oferta de vagas em creches; eliminação do déficit de vagas no ensino infantil para crianças de quatro e cinco anos; fim do "turno da fome" Segurança:Aumento do contingente da Guarda Civil Metropolitana, dos atuais 6.300 para 10 mil integrantes