Principais jornais dos EUA destacam vitória de Dilma Os sites dos principais jornais dos Estados Unidos destacam neste domingo à noite a vitória de Dilma Rousseff (PT) nas eleições deste segundo turno. "Rousseff é eleita presidente do Brasil", diz o The Wall Street Journal; " Escolhida do líder do Brasil e eleita presidente", traz o site do The New York Times; " Ex-guerrilheira será primeira presidente mulher do Brasil" , anuncia o Washington Post; "Rousseff é eleita próxima presidente do Brasil", diz o Miami Herald; "Brasil elege primeira mulher presidente".