Primeiro programa do PSB vai homenagear Campos

"A ideia é mostrar imagens e declarações de Campos ao longo da pré-campanha e da campanha. Será um programa mais plástico, emocional, com imagens bonitas, seleção de frases marcantes", disse o presidente da legenda, Roberto Amaral. Deverão ser mostradas também as imagens do encontro entre Campos e Marina Silva, quando a ex-ministra anunciou sua filiação ao PSB, logo depois de ter o registro negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por falta das assinaturas exigidas.

Amaral disse ainda que o roteiro final do programa não foi apresentado à cúpula do partido, que só vai vê-lo a partir de segunda, 18, a tempo de mandá-lo para as emissoras de televisão e rádio.

Embora a ex-ministra Marina Silva seja também personagem do programa, ela ainda não será apresentada como a substituta de Campos, porque a decisão a esse respeito sairá apenas no dia seguinte. Do ponto de vista legal o PSB considera que não pode apresentar Marina como candidata a presidente sem antes oficializar a escolha e pedir o registro do nome dela no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bem com do candidato a vice.

A coligação do PSB conta com 2min3s de propaganda em cada bloco de 25 minutos diários, distribuídos entre os todos as candidaturas.