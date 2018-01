Primeiro compromisso de campanha de Serra será no NE Será no Nordeste o primeiro compromisso político do candidato do PSDB à Presidência da República e ministro da Saúde, José Serra. Menos de 24 horas depois de se lançar na corrida presidencial, Serra desembarca nesta sexta-feira no Rio Grande do Norte. De Natal, ele seguirá direto para Mossoró, a segunda maior cidade do Estado, onde vai lançar o programa bolsa-alimentação e inaugurar uma nova ala do Hospital Tancredo Neves. Encerrado o compromisso de trabalho, o ministro encarnará o candidato, testando a receptividade de seu nome na convenção municipal do PSDB. ?A agenda do ministro já estava pronta, mas a visita a Mossoró depois do lançamento da candidatura é uma boa coincidência?, diz o líder do PSDB na Câmara, Jutahy Júnior (BA). Refere-se ao fato de o ministro prestigiar, logo na primeira viagem, o líder do PSDB no Senado, Geraldo Melo (RN), reconhecido como um dos partidários de outra candidatura tucana ao Palácio do Planalto: a do governador do Ceará, Tasso Jereissati. ?Assim, ele (Serra) demonstra a integração do partido, sem distinguir quem já estava com ele desde o início e dos que aderiram depois?, afirma Jutahy. Geraldo Melo concorda. ?Esta visita simboliza a integração de todos nós, tucanos, em uma candidatura do PSDB que pode oferecer ao Brasil a segurança de que será governado por quem sabe?, diz o líder tucano no Senado, já em campanha por Serra. Preocupado em deixar claro que o ministro não está tirando proveito político do cargo, o líder apressa-se em esclarecer que a agenda do ministro não foi montada em função da convenção municipal do PSDB. ?Fico muito feliz que o candidato do meu partido possa atender ao convite da convenção, antecipada de domingo para sexta-feira exatamente para coincidir com a presença dele em Mossoró?. Melo considera a viagem ao Rio Grande do Norte um bom caminho para que Serra inicie a conquista do eleitor nordestino. ?Não podemos deixar de enxergar a presença dele no Nordeste senão como símbolo do reconhecimento de que a região é importante para o Brasil e será tratada como tal no governo dele?, encerra o líder.