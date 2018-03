Primeira-dama de MG se diz surpresa e Pimentel não comenta buscas da PF

Atualizado às 17h55

Belo Horizonte - Investigada pela Polícia Federal dentro da Operação Acrônimo, a primeira-dama de Minas Gerais, Carolina Oliveira, divulgou nota por meio de seu advogado Pierpaolo Cruz Bottini nesta sexta-feira, 29, afirmando ter visto "com surpresa a operação de busca e apreensão realizada em sua antiga residência, em Brasília". O Estado de Minas também divulgou nota, dizendo apenas que o governo não é "objeto de investigação nesse processo". O governador Fernando Pimentel (PT) não se pronunciou sobre a operação da Polícia Federal.

Nesta sexta-feira, a PF vasculhou um apartamento mantido por Carolina na Asa Sul, em Brasília, no qual ela morava até se mudar para Belo Horizonte, no ano passado. A ação integra a Operação Acrônimo, que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de colaboradores da campanha de Pimentel ao governo mineiro.

Carolina Oliveira é presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas), cargo em Minas tradicionalmente ocupado por primeiras damas do Estado. A nota, assinada pelo seu defensor Pierpaolo Bottini, de São Paulo, afirma ainda que Carolina "acredita que a própria investigação vai servir para o esclarecimento de quaisquer dúvidas".

Em Belo Horizonte, uma das buscas e apreensões dentro da operação foi feita no apartamento do ex-deputado federal Virgílio Guimarães (PT), um dos fundadores do partido em Minas Gerais. Depois de quatro mandatos consecutivos na Câmara Federal, o ex-parlamentar não se candidatou em 2010 e lançou como candidato seu filho, Gabriel Guimarães (PT), que venceu a disputa naquele ano. Quatro anos mais tarde, foi reeleito.

Virgílio, de 66 anos, nunca escondeu ter sido ele quem apresentou o publicitário Marcos Valério - ambos são de famílias que viveram em Curvelo, Região Central de Minas -, ao ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e ao ex-ministro José Dirceu, todos condenados no mensalão.

Leia a íntegra da nota da primeira-dama de Minas:

