Primeira mulher toma posse no Superior Tribunal Militar Tomou posse nesta terça-feira, 27, a primeira mulher a integrar o Superior Tribunal Militar (STM) em 198 anos da instituição. A advogada Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha foi indicada para o cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ocupará a vaga do ministro Antônio Carlos de Nogueira, que se aposenta. Elizabeth é especialista em direito constitucional e trabalhou na assessoria jurídica da Casa Civil. Entre as atribuições da nova ministra, estará a de julgar pessoas suspeitas de crime militar. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ela tem especialização em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciências Jurídico Políticas pela Universidade Católica Portuguesa e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, segundo o site Consultor Jurídico. Atualmente, é professora adjunta da Universidade Cândido Mendes, professora do Centro Universitário de Brasília, pesquisadora associada da Universidade de Brasília e assessora jurídica da Presidência da República e da Revista Latino Americana de Estudos Constitucionais.