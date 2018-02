Primeira fase da Linha 4 do metrô fica pronta em 2011

A primeira fase da Linha Amarela estará concluída com as inaugurações das estações Butantã, Pinheiros, República e Luz, que se juntarão às já entregues Faria Lima e Paulista. O secretário disse, porém, que "não gostaria de esperar até o final (do ano) para concluir as obras". Segundo ele, uma das primeiras iniciativas de sua gestão frente à Secretaria de Transportes Metropolitanos será estender, por tempo integral, a operação da Linha 4 entre as estações Paulista e Faria Lima, que atualmente operam somente de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Sobre o reajuste do preço das passagens do metrô, o secretário disse que ainda não discutiu o tema com Alckmin. "Ainda temos 40 dias para pensar nisso. Tudo o que eu falar agora é chute", afirmou. Fernandes destacou que o governo vai trabalhar para descentralizar as decisões operacionais do metrô, o que poderia acelerar a resolução de eventuais problemas técnicos. "O metrô vem trabalhando no limite de sua capacidade de viagens", reconheceu.