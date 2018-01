Primeira etapa do vestibular da UFC pode ser anulada A primeira etapa do vestibular 2002 da Universidade Federal do Ceará (UFC), cujas provas começaram hoje, poderá ser anulada. Houve confusão em vários locais de exame. Os organizadores do concurso impediram que os candidatos inscritos amparados por liminar participassem das provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática e Biologia. Mais de dois mil alunos (de um total de 35 mil candidatos) fizeram inscrição na UFC por meio de uma liminar que dispensava o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Só que a mesma foi cassada na véspera do concurso. O Enemb seria adotado pela primeira vez como critério de acesso aos cursos de graduação da UFC. Os candidatos, no entanto, só foram informados da proibição ao entrarem na sala. No Campus do Pici, as provas foram tomadas dos fiscais e jogadas ao chão. Noutros locais, manifestantes impediram a aplicação das mesmas. Em algumas salas, uma ordem que teria sido repassada pela Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV) voltava atrás na decisão, permitindo a participação de todos. Mas muitos já haviam saído com as provas na mão, caracterizando quebra de sigilo. Em agosto, um dia antes do término da inscrição para o concurso, uma liminar resultante de uma ação do Ministério Público Federal, excluiu o Enem do vestibular e prorrogou as inscrições por 10 dias. Quarta-feira da semana passada, uma decisão do presidente do Tribunal Regional Federal 5ª Região (TRF-Recife), desembargador Geraldo Apoliano, tornou a liminar sem efeito.