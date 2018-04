Primeira-dama também brinca com jornalistas Não só o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exibia um grande bom humor ontem, no contato com a imprensa. A primeira-dama, Marisa Letícia, sempre avessa aos jornalistas, disse, em tom de brincadeira, que havia quebrado o polegar esquerdo de Lula, imobilizado desde segunda-feira por causa de uma tendinite. Ao ser indagado sobre o que havia acontecido com o dedo, o presidente respondeu: "Foi boxe". "Não foi. Brigamos e eu quebrei o dedo. Depois, fiquei com dó e fui lá e fiz o curativo", ironizou a primeira-dama.