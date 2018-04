Primeira-dama preside painel em encontro de prefeitos Disposto a aumentar a presença feminina no governo e pavimentar a campanha de 2010, o Planalto recrutou até a sempre reservada primeira-dama Marisa Letícia. Hoje ela preside - o que não significa que vá discursar - um painel sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Será a terceira vez em seis anos de governo que Marisa mostrará posição sobre um tema de relevância social. Em 2005, ela fez um gesto com os dedos para dizer que era a favor da proibição de armas. No ano passado, participou do 3º Congresso Mundial contra a Exploração de Crianças e Adolescentes, emprestando a imagem à causa em defesa dos menores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.