Primeira-dama participa de evento natalino em Brasília A primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva participou neste sábado da campanha Km de Brinquedos, promovida pela ONG Gente Nova, que está arrecadando brinquedos e alimentos para instituições de crianças carentes. Marisa Letícia chegou à Esplanada dos Ministérios no final da tarde acompanhada do neto Tiago. A primeira-dama cantou músicas natalinas ao som do coral da Infraero, posou para fotos e, ao lado do Papai Noel, entregou presentes para crianças de instituições de caridade situadas em cidades satélites da periferia de Brasília. Marisa e o neto ganharam de presente uma camiseta com o nome da ONG, que realiza esta campanha há oito anos. Segundo a organização do evento, 1200 crianças carentes passaram pela Esplanada dos Ministérios ao longo do dia. As doações também poderão ser feitas neste domingo. Tumulto Ao final do evento, um segurança da Presidência da República, que acompanhava a comitiva da primeira-dama, agrediu o fotógrafo do jornal Folha de São Paulo, Lula Marques, que tentava fotografar a saída de Marisa Letícia. O segurança empurrou o fotógrafo em direção às crianças e provocou uma correria. A briga foi apartada por outros seguranças e profissionais da imprensa.