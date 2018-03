Primeira-dama de Minas faz autodefesa pela internet

A jornalista Carolina Pimentel, mulher do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT-MG), apresentou ontem documentos na internet sobre sua empresa Oli Comunicação em defesa própria contra a suspeita da Polícia Federal e do Ministério Público Federal de que o negócio é de fachada. "A Oli Comunicação exerceu suas funções de maneira regular entre 2012 e o final de 2014. Neste período, nunca recebeu recurso público ou de partidos políticos. A empresa também jamais teve qualquer vinculação financeira com as empresas que são objeto da investigação da chamada Operação Acrônimo. Portanto, a informação de que a Oli é uma empresa de fachada é falsa", diz comunicado publicado em página na rede.

O endereço virtual oferece seis imagens de documentos referentes à abertura da empresa, alteração contratual e encerramento da mesma.

A PF sustenta que a Oli funcionava em local cadastrado em nome de outra empresa, que também está sob investigação.