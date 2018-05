'Primeira-dama' de ministério apaga conta no Facebook depois de polêmica

A Miss Bumbum Estados Unidos 2013, Milena Santos, apagou a conta no Facebook nesta terça-feira, 26, depois da repercussão das fotos em que posa com o marido, Alessandro Teixeira (PT-MG), escolhido para assumir o Ministério do Turismo. Antes, Milena havia postado na rede social que estava "indignada com a falta de ética e respeito das pessoas". O post de Milena sobre o "primeiro dia de Primeira Dama do Ministério do Turismo do Brasil" foi compartilhado por milhares de internautas nessa segunda, 25.

"Pegam um momento de felicidade da vida de um casal que se ama e estão felizes (sic) e transformam em uma coisa negativa, como se estivéssemos cometendo alguma ilegalidade. Todos sabem que estou fora da vida pública, por opção, há mais de dois anos, mesmo tempo em que estou casada", criticou Milena, antes de apagar a conta.

Também fizeram sucesso na rede as fotos em que a Miss Bumbum veste uma roupa decotada e aparece abraçada ao marido. Em outra imagem, Milena está seminua, com a faixa presidencial, em frente ao Congresso.