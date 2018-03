Primeira-dama assume secretaria de saúde de Salvador

Tatiana era a subsecretária - a prefeitura alega que sua ascensão é "natural" - e se tornou conhecida depois da rumorosa separação do prefeito João Henrique Carneiro (PP) da ex-mulher, a deputada estadual Maria Luiza (PSD), em outubro do ano passado, depois de 27 anos de casamento.

Em novembro, Maria Luiza discursou no plenário da Assembleia Legislativa para acusar publicamente o prefeito de traição. Ele não rebateu a acusação - e tornou oficial a relação com Tatiana no mês seguinte. No carnaval, João Henrique e Tatiana foram vistos várias vezes pulando e trocando beijos nos circuitos da folia soteropolitana.