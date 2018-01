Primeira-dama acompanhará visita de Lula ao papa A primeira-dama, Marisa Letícia, e os ministros Celso Amorim (Relações Exteriores), Dilma Rousseff (Casa Civil), Luiz Dulci (Secretaria Geral da Presidência) e Franklin Martins (Comunicação Social da Presidência) acompanharão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na visita ao papa Bento XVI, na quinta-feira, na Sé de Roma (Itália). A lista de acompanhantes de Lula consta de decreto publicado na edição de hoje do "Diário Oficial da União" e inclui a embaixadora do Brasil no Vaticano, Vera Lúcia Barrouin Crivano Machado. Na visita à Itália, o presidente está acompanhado também, segundo outro decreto publicado hoje, dos ministros Nelson Jobim (Defesa) e Miguel Jorge (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), do deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), da deputada estadual Cida Borghetti (PP-PR) e do embaixador do Brasil em Roma, Adhemar Gabriel Bahadian.