Prima de Collor toma posse na vaga de ex-presidente no Senado

A senadora Ada Mello (PTB-AL) tomou posse nesta segunda-feira, 15, na vaga do senador Fernando Collor (PTB-AL), segundo informações da Agência Senado. Collor se licenciou por 90 dias para apoiar aliados nas eleições municipais de seu Estado. Ada é a segunda suplente do ex-presidente. O primeiro da lista, Euclides Mello, também primo de Collor, está afastado do Senado para disputar a Prefeitura de Marechal Deodoro, em Alagoas, na divisa com Maceió. Beata e prima de Collor, a senadora afirmou, em seu primeiro discurso, que pretende trabalhar por políticas na área de assistência social. Ela entra para a história como a segunda mulher alagoana a assumir o Senado. A primeira foi a ex-senadora Heloísa Helena (PSOL), candidata a uma das 21 vagas da Câmara Municipal de Maceió. Na capital do Estado, Collor apóia a candidatura do prefeito Cícero Almeida (PP), mas ainda não se envolveu diretamente na campanha. Por enquanto, o ex-presidente só realizou caminhadas em Rio Largo ao lado do filho e na cidade de Pilar, onde apóia a candidatura a prefeito do deputado federal Carlos Alberto Canuto (PMDB), ex-prefeito do município. James começou a carreira política como vereador e agora disputa pela primeira vez um cargo majoritário. O filho de Collor concorre contra mais quatro candidatos: o atual prefeito Marcos Santos (DEM), a ex-prefeita Maria Eliza (PSC), o vereador Toninho Lins (PSB) e o professor Reginaldo (PCB). James conta com o apoio da ex-prefeita Vânia Paiva (PMDB), que foi afastada do cargo no início do ano, acusada de desvio de recursos públicos, mas continua influente no município. (Com Ricardo Rodrigues, de O Estado de S. Paulo)