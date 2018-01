Previdência promete reduzir tempo de ações judiciais O tempo médio das ações contra o INSS, que hoje é de seis a oito anos, deverá diminuir para um ano ou um ano e meio a partir deste ano. A expectativa é do ministro da Previdência e Assistência Social, Roberto Brant, que está em São Paulo participando de um seminário que define metas do INSS para 2002. De acordo com ele, para que a redução possa ocorrer, a Advocacia Geral da União (AGU) deverá publicar na próxima semana 10 súmulas com diferentes resoluções, entre elas determinando que os procuradores do INSS não recorram de ações cujas similares já tenham sido perdidas pelo governo. ?Nosso desejo é pagar todos os precatórios o mais depressa possível. A tendência agora, com a publicação das súmulas, é fazer acordos e evitar a entrada de recursos, o que agilizaria o processo?, disse o ministro. Segundo o procurador-geral do INSS, Marcos Maia, a idéia é manter o raciocínio utilizado nos juizados especiais, para que as resoluções sejam mais rápidas. ?Não há porque recorrer em ações que já sabemos que vamos perder, se as compararmos com aquelas que tiveram conclusões negativas?, disse. O tempo médio de uma ação nesses juizados é de seis meses. Segundo o procurador geral, até o final de fevereiro serão pagos 2.803 precatórios na cidade de São Paulo, no valor de R$ 52 milhões. O pagamento desses precatórios está atrasado em função da greve no ano passado. Existem no País, de acordo com Maia, 1,8 milhão de ações em curso. Deste total, 1,5 milhão são referentes a benefícios - os outros 300 mil estão vinculados a fraudes, arrecadação e outros temas. Das 1,5 milhão de ações, 80% têm valor de até R$ 10.800,00, ou seja, já poderiam ser direcionadas para os juizados especiais se fossem novas. ?Por isso digo que até o final desse ano, a maior parte dessas ações estará concluída?, disse Maia.