Previdência estima arrecadação de R$ 69,2 bilhões A meta de arrecadação líquida da Previdência Social para 2002 é de R$ 69,2 bilhões. Um montante 7,2% maior do que o obtido no ano passado (R$ 62,5 bilhões), que ficou abaixo da meta estabelecida para 2001 (R$ 63,1 bilhões). A estimativa é do ministro da Previdência e Assistência Social, Roberto Brant, que participou hoje em São Paulo do seminário que define metas do INSS. Ele não soube explicar, no entanto, como o INSS conseguirá o aumento da arrecadação. "O crescimento ficará dependente do crescimento da economia do País e da elevação do número de empregos formais, já que a contribuição do autônomo é pequena", disse. Brant salientou que a arrecadação do INSS vem obtendo números crescentes desde 98. "Crescemos mais que a arrecadação da Receita", disse. O motivo disso, segundo ele, é que houve eficiência da máquina. O ministro garantiu que, quando sair da pasta, em abril, para se candidatar a deputado federal pelo PFL de Minas Gerais, haverá um equilíbrio atuarial em todos os fundos da Previdência Complementar. "Vão sobrar uns dois ou quatro, mas faremos intervenção neles", afirmou o ministro, sem revelar o nome das empresas.