Preterido pelo PSDB, Aleluia se lança ao Senado

Aleluia vai concorrer ao Senado na chapa do candidato do DEM ao governo da Bahia, Paulo Souto, por conta da desistência do senador ACM Júnior. Hoje mais cedo, o senador Antonio Carlos Magalhães Junior (DEM-BA) divulgou nota esclarecendo as razões de sua desistência em concorrer ao Senado nas eleições de outubro. ACM Júnior disse que os motivos da desistência são compromissos empresariais.

O anúncio de Aleluia no Twitter ocorreu pouco tempo depois do final da reunião ocorrida em São Paulo, entre tucanos e democratas para discutir o imbróglio em torno da indicação do vice na chapa de José Serra. Apesar da discussão, o encontro não foi conclusivo e novas conversas estão previstas para a noite de hoje. Amanhã, o DEM realiza sua convenção nacional e este é o prazo final para as duas legendas definirem como irão caminhar nessas eleições.

A crise ficou acirrada na última sexta-feira quando o nome do senador Álvaro Dias (PSDB-PR) foi indicado por lideranças de sua legenda para compor a vaga de Serra, numa atitude unilateral dos tucanos, o que irritou dirigentes do DEM. Os Democratas ficaram sabendo da indicação pelo Twitter do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. O PSDB escolheu o senador paranaense Alvaro Dias como vice com a finalidade de atrair seu irmão, Osmar Dias (PDT), para a vaga de senador na chapa tucana de Beto Richa, que concorre ao governo. Caso isso não ocorra, Osmar quer se lançar ao governo e com isso, dará palanque a Dilma Rousseff (PT).