''Pretendo transformar a Casa em centro de debates''

O que o sr. pretende fazer para barrar o excesso de MPs? Levar adiante uma nova proposta de emenda constitucional que possa restringir a duas ou três matérias importantíssimas para o País e guardar o princípio da urgência e da relevância. O sr. é favorável à fidelidade partidária? Sou favorável à fidelidade para fortalecer os partidos. A ideia da janela é bem vinda, mas deve ser feita por emenda à Constituição. O que o senhor pretende fazer para reverter a imagem negativa do Congresso? Além da atividade legislativa e fiscalizadora, pretendo transformar a Câmara em um centro de debate dos grandes problemas nacionais. Ter propostas que possamos levar para o Executivo e para a sociedade brasileira. Os Conselhos de Ética têm se mostrado mais um instrumento para proteger os parlamentares do que para apurar e punir irregularidades. Qual a solução? Há propostas de transferir essa matéria para exame do Judiciário. Não creio que o Conselho de Ética tenha tido atividade parcial.