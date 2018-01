Prestador de serviços reduz ritmo de trabalho e ganha mais

PORTO ALEGRE - A vida do prestador de serviços gerais Erivelton Marques da Rosa, 39 anos, vem mudando para melhor há pelo menos uma década, tanto pelo esforço pessoal quanto pela elevação dos padrões financeiros dos clientes. No ano 2000 ele deixou a condição de ajudante de arquitetos e decoradores e passou a trabalhar sozinho na reforma de instalações hidráulicas, elétricas, pisos ou completas, de todo o imóvel. De dois anos para cá percebeu que a demanda crescia no ritmo do aumento da renda dos contratantes. E decidiu mudar o ritmo.

"Agora eu trabalho menos e ganho mais porque a clientela melhorou", resume, com agenda lotada por pelo menos 30 dias. Nascido em Caçapava do Sul, criado em Porto Alegre, com trajetória escolar encerrada na quinta série do antigo primeiro grau, Erivelton diz que não sente falta de maiores estudos e confirma que seus rendimentos o colocam na classe média brasileira. Solteiro, mora em casa alugada, na qual tem o conforto necessário, mas dispensa o automóvel, porque considera mais econômico usar táxi e lotação, e também a televisão a cabo, porque o custo não compensaria o pouco que veria da programação, por falta de tempo.

O esforço que Erivelton faz para economizar está direcionado à realização de sonhos. Um dos projetos é viajar para a Europa em busca de conhecimentos para mais uma de suas atividades, a restauração de móveis, que deve ser ampliada. "Quero comprar um terreno, construir uma casa e nos fundos um espaço adequado a esse trabalho", revela.

Embora não tenha vínculos ou militância partidária e não faça distinção entre esquerda e de direita, Erivelton mostra-se disposto a fazer algumas análises políticas. "O Congresso Nacional fica devendo, poderia fazer mais para melhorar a situação do País", avalia. "Temos políticos bons, mas talvez eles sejam minoria e pode ser por isso que bons projetos não saiam do papel", prossegue. "E há partidos que apoiam quem ganha".

Eleitor dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Erivelton percebe as transformações políticas que o País passou nas duas décadas mais recentes, correspondentes ao período em que se tornou adulto e ingressou no mercado de trabalho. "Depois do plano econômico do Collor, as pessoas estavam recolhidas, não sabiam o que seria o dia seguinte", recorda. "O Plano Real colocou a economia em ordem e desde então vem melhorando nossa vida no aspecto financeiro", compara, afirmando que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso "foi muito bom e é político extremamente diferente".

O prestador de serviços gerais também elogia outro ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por ter deixado para o sucessor um País em crescimento, mas com ressalvas ao escândalo do Mensalão, ocorrido durante a gestão. E demonstra confiança no governo de Dilma Rousseff, em quem votou por entender que a candidata representava algo novo na política. "O Brasil vai ser um polo mundial, basta ver o interesse que despertaram a viagem de Barack Obama (presidente dos Estados Unidos) para cá e a viagem da presidente para a China", avalia. "Estou otimista".