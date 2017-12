Pressão pelo impeachment de Lula deve ser renovada, diz FT A pressão pelo impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ser renovada nesta semana após o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Silvio Pereira, ter sugerido que o chefe de Estado conhecia um esquema de corrupção que consistiria no pagamento de gorjetas para parlamentares em troca de seu apoio no Congresso, afirma hoje o Financial Times. O diário financeiro observa que líderes de oposição avaliam que a entrevista de Pereira, concedida ao jornal O Globo, é mais uma indicação de que Lula - que nega conhecer o suposto esquema - dividia responsabilidade pela corrupção no PT e em outros partidos que apóiam seu governo. O FT salienta, no entanto, que, tentativas prévias de se implicar o presidente não deram em nada.