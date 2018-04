Pressão barrou catraca digital Resistências políticas impediram a adoção na Câmara de um sistema sem filas e eficiente de controle de presença e hora extra dos funcionários. Há cerca de um ano, a Casa elaborou proposta para registrar entrada e saída dos funcionários por catracas com leitura de impressão digital. A fórmula foi resultado de um estudo encomendado pelo então presidente Arlindo Chinaglia (PT-SP), para garantir a presença dos servidores na Casa. "Faltou tempo para a implantação", afirmou. "Era um forma de reorganizar o funcionamento." Há informações de que houve resistência de parlamentares e de parte da administração à mudança. Deputados que preferem ter a liberdade de dispor do trabalho de assessores sem restrições de local e sem controle do horário não gostaram da proposta.