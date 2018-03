Presos vereadores por suspeita de propina na Grande SP

A prisão temporária dos suspeitos foi decretada pela Justiça de Taboão da Serra. As investigações da polícia contra os vereadores começaram há dois meses, depois da prisão de um funcionário da prefeitura. Ele era acusado de receber propina para cancelar dívidas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e outros impostos municipais. O grupo exigiria 30% do valor devido aos cofres públicos para retirar o nome do devedor do cadastro e sumir com as informações sobre a dívida.

Só neste ano a polícia encontrou indícios de que o bando teria recebido propinas no valor de R$ 1 milhão. Os suspeitos ainda não haviam sido ouvidos pela polícia no inquérito do caso até as 21 horas de ontem.

A reportagem procurou os suspeitos, mas no início da noite ninguém atendia nos gabinetes dos três vereadores. No site de José Luiz Eloi consta que "com ética, dignidade e honestidade Eloi iniciou sua trajetória política ainda muito jovem participando de movimentos estudantis".

Carlos Andrade é presidente da Comissão de Educação, Saúde Pública e Assistência Social da Câmara de Taboão e vice da Comissão de Obras. Também foi secretário municipal de Transportes e Trânsito de 2005 a 2008. De acordo com o delegado Youssef Abou Chahin, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), as investigações apontam para a possível existência de outros envolvidos no caso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.