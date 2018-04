Presos vereadores de Igarapava-SP por suposta extorsão Quatro dos nove vereadores da pequena Igarapava, município paulista da região de Ribeirão Preto, foram presos hoje acusados de concussão (extorsão cometida por funcionário público no exercício de suas funções) e formação de quadrilha. O grupo é suspeito de exigir um "mensalinho" do prefeito Francisco Tadeu Molina (PSDB) para aprovar projetos, orçamentos e contas. O prefeito foi arrolado como vítima no caso, mas também deverá ser investigado. O presidente da Câmara, Alan Kardec de Mendonça (PSDB), está foragido.