Presos suspeitos de tentar matar presidente do TRE-SE

Eles confirmaram à polícia que o mandante do crime foi o agiota e empresário Floro Calheiros, que reside no município de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Calheiros, inimigo de Luiz Mendonça, está foragido da Justiça sergipana desde 20 de dezembro do ano passado.

Com a prisão dos três suspeitos, a polícia sergipana disse que elucida não só o atentado a Luiz Mendonça como também a fuga de Calheiros, quando ele estava internado no Hospital São Lucas. Hoje à tarde, a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP) marcou uma entrevista coletiva para contar detalhes das investigações.

No atentado, o desembargador Luiz Mendonça saiu ileso, mas seu motorista, o cabo da PM, Jailton Pereira, de 43 anos, levou um tiro na cabeça. Ele passou quatro meses internado e teve alta na semana passada. Jailton perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo.