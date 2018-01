Presos são resgatados da cadeia de Itapira Pelo menos 10 presos foram resgatados, no início da madrugada desta segunda-feira, da Cadeia Pública de Itapira, município localizado na região de Campinas, no interior do Estado de São Paulo. Um grupo de 12 homens armados de fuzis e metralhadoras invadiu a detenção atirando para todos os lados. Os funcionários de plantão foram rendidos e obrigados a liberar pelo menos 10 homens da carceragem. O carcereiro Walter de Araújo Gomes foi baleado e teve de ser socorrido no Pronto-socorro municipal, onde passa bem. A cadeia de Itaipira possui 8 celas e capacidade para abrigar no máximo 50 presos, mas no momento do resgate estava superlotada com pelo menos 120 homens. Francisco Assis Pereira, Jackson da Silva e Valdir Paulino dos Santos estão entre os 10 resgatados. Eles foram presos no início do ano após a polícia esclarecer um seqüestro de mãe e filha em Itapira. O seqüestro terminou no dia 2 de janeiro.