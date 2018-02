Presos prefeito e mais 1 por fraude com remédios no PA Pelo menos duas pessoas foram presas hoje no Pará sob acusação de envolvimento com grupos de empresas fornecedoras de medicamentos que, em conluio com a administração de municípios do Estado, negociavam remédios sem qualquer procedimento licitatório. Segundo a Polícia Federal (PF), entre os presos estão o irmão do prefeito de Bujarú, que estava em sua casa com uma arma do acervo da Polícia Civil, e o prefeito de Terra Alta, encontrado com remédios em sua residência.