Presos políticos cubanos fazem apelo a Lula Cinquenta presos políticos cubanos, integrantes do grupo dos 75 condenados em 2003 a até 28 anos de prisão, pediram neste domingo ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que interceda por suas libertações durante a visita que realizará na semana que vem a Cuba. "Ao sabermos de sua próxima visita a Cuba...solicitamos que, durante as conversações que manterá com representantes do primeiro escalão do governo cubano, fale de nossa situação" e "advogue a favor de nossa libertação", pediram em carta divulgada em Havana. Os presos políticos pediram também a Lula que "dê especial atenção ao prisioneiro Miguel Zapata Tamayo, que desde dezembro faz greve de fome" e "hoje se encontra em condições perigosas de saúde".