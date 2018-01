Presos na Operação Lava Jato são levados para Curitiba

RIO - Os quatro presos temporariamente no Rio na Operação Lava Jato, um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 10 bilhões da Petrobrás, chegaram à Curitiba por volta das 5h30 deste sábado, 15. Os presos deveriam ter sido transferidos na noite dessa sexta-feira, 14, mas o voo, que partiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador (zona norte) atrasou por um problema mecânico.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao todo foram cumpridos 17 mandados de prisão temporária e preventiva. Dez pessoas ainda são procuradas.

Entenda. Quatro presidentes de grandes empreiteiras, 15 executivos e um ex-diretor da Petrobrás ligado ao PT tiveram prisões decretadas nesta sexta-feira, 14, em uma ação policial de proporções inéditas no País. Foi a sétima etapa da Operação Lava Jato, batizada de Juízo Final, cujo principal objetivo é buscar provas contra corruptores.

Nove construtoras que estão entre as maiores doadoras de campanhas e concentram as obras públicas mais vultosas do Brasil tiveram suas sedes vasculhadas pela força-tarefa que apura desvios na Petrobrás.

O cartel de empresas sob suspeita amealhou, mediante fraudes e pagamento de propinas, o equivalente a R$ 59 bilhões em contratos na estatal petrolífera, segundo os investigadores.

Os 36 investigados nessa fase da operação tiveram R$ 720 milhões em bens bloqueados.