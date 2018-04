Presos, Marcos Valério e ex-sócios são transferidos e chegam a Salvador

SALVADOR - O publicitário e empresário Marcos Valério e seus ex-sócios na agência DNA Propaganda, Margareth Queiroz de Freitas, Francisco Castilho e Ramon Hollerbach Cardoso, acusados de participar de um esquema de grilagem de terra e fraudes em registros de imóveis no extremo oeste da Bahia, desembarcaram na tarde desta sexta-feira, 2, em Salvador, onde ficarão detidos e prestarão depoimentos sobre o caso.

Eles, junto com outras 11 pessoas, foram detidos na manhã desta sexta-feira durante uma operação da Polícia Civil da Bahia, com o apoio das Polícias Civis de Minas Gerais e de São Paulo e dos Ministérios Públicos da Bahia e de Minas, chamada Terra do Nunca. Foram cumpridos 23 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, expedidos pelo juiz da comarca de São Desidério, Gabriel Moraes Gomes, a pedido do MP, em três Estados (Minas Gerais, Bahia e São Paulo).

As investigações duraram 17 meses e foram coordenadas pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin) e lideradas pelo delegado de São Desidério, Carlos Ferro. São dez presos na Bahia, quatro em Minas e um em São Paulo - o empresário Marcus Vinícius Rodrigues de Martins. Entre os detidos também está a mãe do piloto de testes da equipe Lotus de Fórmula 1 Luiz Razia, a ex-tabeliã do município de Barreiras, vizinho de São Desidério, Ana Elizabete Vieira Santos.

Os suspeitos, empresários, advogados e funcionários de órgãos públicos da Bahia, são acusados de falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica, corrupção passiva e ativa e formação de quadrilha. Eles teriam montado um esquema de registro de imóveis inexistentes, que eram dados como garantia de transações financeiras.