Presos em Minas 2 suspeitos da morte de Celso Daniel O secretário da Segurança Pública, Saulo de Castro Abreu Filho, anunciou nesta quarta-feira à tarde, no Palácio dos Bandeirantes, que dois suspeitos de participação em seqüestros, residentes em Santo André, foram presos nesta quarta pela polícia mineira na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. "Até que a investigação seja concluída, não é possível descartar a participação deles no seqüestro do prefeito Celso Daniel. Estamos investigando", afirmou. O secretário disse ainda que não descarta nenhuma hipótese em relação ao assassinato do prefeito. "Nem mesmo o envolvimento do empresário que acompanhava Daniel, Sérgio Gomes da Silva", disse. Saulo não confirmou se o prefeito foi torturado antes de ser executado. "Eu sei o que está no laudo. A interpretação dele é um subjetivismo no qual prefiro não entrar", argumentou.